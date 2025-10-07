Ritrovo di ubriachi e pregiudicati chiuso per la quarta volta il Bar Commercio
Nella mattinata del 7 ottobre la polizia ha notificato il provvedimento emesso dal questore Giuseppe Solìmene, che dispone la sospensione per 60 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande del bar Commercio di via Santa Caterina, già oggetto di analoghi provvedimenti nel 2018. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: ritrovo - ubriachi
Catania, chiosco chiuso a San Cristoforo: «Ritrovo abituale di pregiudicati» - Un chiosco è stato chiuso nel quartiere San Cristoforo di Catania perché ritenuto ritrovo abituale per pregiudicati. Si legge su meridionews.it
Catania, chiuso per 7 giorni un centro scommesse del centro storico: “Ritrovo di pregiudicati” - Un centro scommesse situato in una piazza del centro storico di Catania è stato chiuso per sette giorni dalla Polizia di Stato. itacanotizie.it scrive