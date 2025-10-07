Ritrovato dopo mesi il corpo di Wishwa Gli appelli della famiglia e il dramma | Era un ragazzo molto intelligente

Hanno sperato per mesi e mesi che Wishwa, 24 anni compiuti a febbraio, loro figlio e fratello, si fosse allontanato dalla famiglia per starsene da solo. Ma che stesse bene. Le drammatiche notizie da Bottanuco, e la certezza ormai che i resti ritrovati alla fine della scorsa settimana nel bosco della Bergamasca appartengano a Wishwa Bandara Jayasuriya Mudianaselage, uccidono la speranza e precipitano nel dolore non solo una famiglia, ma anche l’intera, piccola comunità. Solo l’autopsia e l’esame del Dna sui resti ritrovati nella boscaglia da un cacciatore potranno, e il condizionale rimane d’obbligo, dare risposte sicure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

