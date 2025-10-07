Ritrovato dopo mesi il corpo di Wishwa Gli appelli della famiglia e il dramma | Era un ragazzo molto intelligente
Hanno sperato per mesi e mesi che Wishwa, 24 anni compiuti a febbraio, loro figlio e fratello, si fosse allontanato dalla famiglia per starsene da solo. Ma che stesse bene. Le drammatiche notizie da Bottanuco, e la certezza ormai che i resti ritrovati alla fine della scorsa settimana nel bosco della Bergamasca appartengano a Wishwa Bandara Jayasuriya Mudianaselage, uccidono la speranza e precipitano nel dolore non solo una famiglia, ma anche l’intera, piccola comunità. Solo l’autopsia e l’esame del Dna sui resti ritrovati nella boscaglia da un cacciatore potranno, e il condizionale rimane d’obbligo, dare risposte sicure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: ritrovato - dopo
Alliance, la nave della ricerca. Dopo 120 giorni tra i ghiacciai ha ritrovato l’abbraccio di casa
Cos’è il congelamento emotivo e perché può c’entrare con il caso del bimbo ritrovato dopo 36 ore a Ventimiglia
Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari ritrovato a Barcellona dopo l’evasione
Dopo sette ore di ricerche serrate del Soccorso Alpino sotto pioggia e nebbia, ritrovato l’uomo disperso nei boschi tra Sant’Elia e Collelongo https://www.terremarsicane.it/dopo-sette-ore-di-ricerche-serrate-del-soccorso-alpino-sotto-pioggia-e-nebbia-ritrovat Vai su Facebook
L'attore avrebbe ritrovato il sorriso, dopo un'estate turbolenta, accanto alla collega Beatrice Arnera, conosciuta durante le riprese della fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma! - X Vai su X
Ritrovato dopo mesi il corpo di Wishwa. Gli appelli della famiglia e il dramma: "Era un ragazzo molto intelligente" - Ora scattano l’autopsia e le analisi sulle ossa per confermare l’identità e stabilire le cause del ... Secondo ilgiorno.it
Trovato un cadavere nei boschi di Bottanuco: era lì da diversi mesi - I primi rilievi avrebbero escluso una morte violenta, ma si attende l'autopsia ... Scrive bergamonews.it