Ritorna la Zagara d' Autunno all' Orto Botanico di Palermo | la mostra mercato di florovivaismo

Un’immersione nei colori autunnali, tra pomelie delicate, rare cactacee, un focus sulla Vaniglia, e tantissime, sontuose orchidee. Un intero weekend tra fiori e piante, e non soltanto per gli appassionati: la Zagara è ormai un appuntamento fisso, due volte all’anno, per ritrovare un contatto con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it