RISULTATI | DREAM Pro VENY VIDI VICI 05.102025
I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Salerno: DREAM Pro “VENY VIDI VICI” Domenica 5 Ottobre – Salerno Max Peach batte Whiskey Lee. Fight For Your Dream Battle Royal Match Gianluca Vitale vince la Battle Royal. Furio “Corazon” Santucci w La Familia (“Boss” Degan Ammirati & Leonardo Zito) batte Sam Bates. Luna Moreno (w Frank Tanaka) batte Queen Maya pr Squalifica. DREAM Pro (?) Tag Team Championship Double Speed (Spencer & Zoom) (c) battono Machete & Flowey Queen e mantengono i Titoli. DREAM Pro Wrestling Championship Veny (c) batte Rede e mantiene il Titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: risultati - dream
Il ritorno del "Fantasista", il debutto del più giovane wrestler italiano, una sfida generazionale per il wrestling femminile nostrano, ma soprattutto il titolo DREAM in palio! Scopri qui i risultati di Veny Vidi Vici!