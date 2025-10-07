RISULTATI | DREAM Pro VENY VIDI VICI 05.102025

I risultati dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Salerno: DREAM ProVENY VIDI VICI" Domenica 5 Ottobre – Salerno Max Peach batte Whiskey Lee. Fight For Your Dream Battle Royal Match Gianluca Vitale vince la Battle Royal. Furio "Corazon" Santucci w La Familia ("Boss" Degan Ammirati & Leonardo Zito) batte Sam Bates. Luna Moreno (w Frank Tanaka) batte Queen Maya pr Squalifica. DREAM Pro (?) Tag Team Championship Double Speed (Spencer & Zoom) (c) battono Machete & Flowey Queen e mantengono i Titoli. DREAM Pro Wrestling Championship Veny (c) batte Rede e mantiene il Titolo.

