Rissa sul bus tra immigrati e poi la fuga La sindaca | Più controlli
Galeata (Forlì), 7 ottobre 2025 – Un’aggressione, forse. O una rissa. La sostanza non muta. La lite, furibonda, è un fatto: la scintilla s’accende su un bus, quello della famigerata linea 132 di Start Romagna, quella della Bidentina, già nota per le tensioni tra passeggeri (spesso giovanissimi). Stavolta la cronaca dice che la baruffa s’innesca tra un senegalese e tre marocchini. Sul bus, alla fermata di Galeata, sabato scorso, verso le 20.30. I carabinieri stanno ancora mettendo assieme i pezzi. Tra il senegalese e i marocchini volano calci e pugni. Qualcuno avrebbe visto un paio di coltelli. A placare gli animi ed allontanare i contendenti intervengono alcuni galeatesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rissa - immigrati
