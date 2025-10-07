Rissa e violenza nel Milanese giovane accoltellato e pizzeria distrutta

Maxi rissa a Sesto San Giovanni, hinterland nord di Milano, lunedì sera intorno alle 10 nella zona Rondò-Torretta. Il bilancio è di un ferito di 22 anni portato in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele, ma anche alcune vetrine vandalizzate e, in generale, un clima di paura per i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: rissa - violenza

Violenza ultrà sull?Autostrada del Sole: «Calci, pugni, cinghiate e fumogeni». Maxi-rissa tra tifosi di Como e Atalanta, autogrill nel caos

La violenza in centro a Noceto scoppia alle 2 di notte: rissa tra due gruppetti

Scene di violenza in centro: scoppia rissa a colpi di sassi e bottiglie rotte - VIDEO

Momenti di violenza questa mattina a #Licola, in via San Nullo, all’uscita della Ss7 Quater: una rissa scoppiata per motivi di viabilità ha coinvolto circa 5 persone, tra cui una donna. Dopo la zuffa sarebbe scattato un inseguimento con speronamento conclusosi - facebook.com Vai su Facebook

Violenza cittadina, ennesima rissa con colpi di arma da fuoco. Cisl "molto preoccupati per il futuro di questa città". @federicabad @antoniodb69 @CislSicilia @CislNazionale - X Vai su X

Scoppia rissa tra ragazzi fuori da una discoteca, in coma un 17enne - Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati: è il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Mo ... Segnala msn.com

Funerali giovane morto in rissa, 'basta con la violenza' - "Tragedie come questa rappresentano l'apice di un modo di ragionare, di vivere, dal quale ciascuno di noi è chiamato a prendere le distanze. Riporta notizie.tiscali.it