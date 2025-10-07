Rissa all’Oktoberfest per Sané spintoni e botte | Provocato e insultato ma ho reagito male

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante del Galatasaray è stato coinvolto in una colluttazione con alcuni tifosi: “Avrei dovuto restare più calmo, mi servirà da lezione”. Un altro episodio in un periodo complicato per il tedesco, escluso anche dalle convocazioni di Nagelsmann. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

