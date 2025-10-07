È stato un momento di autentica rinascita quello vissuto ieri nel Parco dell’ex Sanatorio Regina Elena, dove la città ha celebrato il taglio del nastro per i due storici solarium, tornati a nuova vita dopo decenni di abbandono. Alla cerimonia, svoltasi alla presenza delle autorità comunali e di numerosi cittadini, il sindaco Lorenzo Radice ha definito l’inaugurazione "un momento storico per Legnano", sottolineando come il recupero dei due edifici rappresenti "un tassello importante nella politica di rigenerazione urbana con cui stiamo restituendo dignità a beni identitari della città, come già avvenuto per l’ex Gil, il complesso liberty di via Pontida e l’ex liceo di via Verri". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risplendono i gioielli Liberty. Inaugurati i nuovi solarium: "Un bene per la comunità"