Risolto il mistero di Teotihuacan | ecco quale lingua si parlava nell’antica ‘Roma della Mesoamerica’

Roma, 7 ottobre 2025 – Dalla Danimarca al Messico a caccia di uno dei ‘segreti’ che si nascondono nella storia millenaria del Paese latinoamericano. Due ricercatori dell’Università di Copenaghen, Christophe Helmke e Magnus Pharao Hansen, hanno compiuto un passo decisivo verso la soluzione di uno dei più grandi enigmi dell’archeologia mesoamericana: la lingua parlata dagli antichi abitanti di Teotihuacan. Ecco perché. I segreti di Teotihuacan, la ‘Roma della Mesoamerica’. Il punto è che, fino a oggi, nessuno sapeva quale idioma fosse utilizzato nella città che, oltre duemila anni fa, era una delle metropoli più importanti dell’America precolombiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

