Risk SISMA 2025 Messina si mette alla prova | maxi simulazione di terremoto e test di emergenza in scuole e uffici
Prosegue con intensa partecipazione la seconda giornata dell’esercitazione “Messina Risk SIS.MA. 2025”, promossa dal Comune di Messina in collaborazione con Prefettura, Protezione Civile regionale e nazionale, Università degli Studi di Messina, Forze Armate, Vigili del Fuoco, ASP5, Marina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: risk - sisma
Messina Risk Sisma, nuova esercitazione di Protezione civile
Da lunedì 6 a sabato 11 ottobre torna l'evento "Messina Risk Sis.ma. 2025" che coinvolgerà tutta la città... https://www.tempostretto.it/news/messina-via-alla-settimana-della-sicurezza-dal-sisma-simulato-a-evacuazioni-e-test-alle-sirene.html - facebook.com Vai su Facebook
Al via la Settimana di esercitazioni “Messina Risk SIS.MA. 2025” - Si è conclusa oggi la prima giornata dell’esercitazione “Messina Risk SIS. Da msn.com
Messina, via alla Settimana della Sicurezza: dal sisma “simulato” a evacuazioni e test alle sirene - Da lunedì 6 a sabato 11 ottobre torna l'evento "Messina Risk Sis. Riporta msn.com