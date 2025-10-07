Rischio stop definitivo alla balneazione a Priaruggia | il difensore civico chiede interventi urgenti

Campanello d'allarme per la spiaggia di Priaruggia: a suonarlo è il difensore civico regionale Francesco Cozzi, durante un’audizione in commissione consiliare del Comune di Genova dedicata al tema della balneabilità. La caratteristica spiaggia del levante rientra tra le criticità da risolvere più. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

