Riqualificazione del Bentegodi due manifestazioni preliminari di interesse presentate al Comune

Veronasera.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Verona informa di aver ricevuto due manifestazioni preliminari di interesse, corredate da richieste di informazioni e dati tecnici, finalizzate alla predisposizione di una possibile proposta di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione dello stadio Marcantonio Bentegodi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riqualificazione - bentegodi

riqualificazione bentegodi due manifestazioniNuovo Bentegodi, al comune di Verona arrivate due manifestazioni di interesse - Per la riqualificazione dello stadio Bentegodi il comune di Verona ha ricevuto due manifestazioni preliminari di interesse. veronaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Riqualificazione Bentegodi Due Manifestazioni