Riqualificazione del Bentegodi due manifestazioni preliminari di interesse presentate al Comune
Il Comune di Verona informa di aver ricevuto due manifestazioni preliminari di interesse, corredate da richieste di informazioni e dati tecnici, finalizzate alla predisposizione di una possibile proposta di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione dello stadio Marcantonio Bentegodi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
La Polizia di Stato ha arrestato un 67enne pregiudicato per detenzione di cocaina a Verona, mentre si dirigeva allo stadio Bentegodi. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
