Ripulivano le auto di lusso e le vendevano sul mercato arabo | 14 arresti in Italia Spagna e Belgio
AGI - Auto di lusso 'ripulite' e vendute sul mercato arabo. È il cuore di una inchiesta della procura di Reggio Emilia, diretta da Calogero Gaetano Paci, che ha portato all'alba di oggi tra l'Italia, la Spagna e il Belgio all'esecuzione di 14 misure cautelari nell'ambito dell'operazione denominata Palma, dopo una indagine del Nucleo Investigativo dei carabinieri reggini. Nel mirino dei pm, un gruppo criminale transnazionale dedito ai furti e al riciclaggio di auto di lusso. L'attività, sviluppata con la Guardia Civil - UCO e la Polizia Federale Belga, con il supporto di Europol ed Eurojust, ha documentato un giro d'affari milionario con veicoli di lusso trafugati in Italia e Spagna, 'ripuliti' in Belgio, che poi partivano dal porto di Anversa alla volta dei mercati degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: ripulivano - auto
Frode da 43 milioni su auto di lusso: smascherata rete criminale italo-tedesca - Smascherata frode da 43 milioni di euro su auto importate dalla Germania. Riporta quotidianomotori.com
Importavano e vendevano auto di lusso senza pagare l'Iva: sgominata truffa da 43 milioni di euro - La scoperta grazie alla denuncia di un acquirente: così la guardia di finanza ha scoperto un sistema di società di comodo e prestanome creati per eludere il fisco ... Da today.it