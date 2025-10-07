Ripristino della strada provinciale 40 ' Badia-Santa Paola' | inizio dei lavori di sistemazione delle frane

7 ott 2025

Mercoledì 8 ottobre inizieranno i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada provinciale 40 “BadiaSanta Paola” nel comune di Roncofreddo, colpita da movimenti franosi durante l’alluvione di maggio 2023.L’intervento, del valore complessivo di 2,3 milioni die euro, è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

