Ripristinati i luoghi dell' accampamento abusivo in piazza Santa Caterina
In piazza Santa Caterina a Pescara è stato eseguito un intervento per il ripristino dei luoghi dove era stato installato un accampamento abusivo.Un residente della zona, nostro lettore, aveva segnalato la presenza di un accampamento con tanto di falò e generi di conforto.Scopri i nostri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
