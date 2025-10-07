Rinasce il Percorso verde | Lo valorizzeremo per tutti

BASTIA UMBRA - Hanno preso il via i lavori di ripristino e riqualificazione del percorso verde lungo il fiume Chiascio nel tratto che va dal ponte sulla Centrale Umbra SS 75 fino a Villaggio Brodolini (Costano), per una lunghezza complessiva di circa 4 chilometri. L’intervento prevede la realizzazione di una pista e la regolarizzazione del fondo, così da ricreare un percorso perfettamente praticabile, restituendo alla comunità un tratto importante del percorso verde cittadino che, fra le altre cose unisce la realtà della frazione di Costano con Bastia Umbra. I lavori, della durata prevista di 60 giorni, vengono eseguiti dal Consorzio di Bonifica Umbra su delega della Regione Umbria, trattandosi di un’area fuori comprensorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

