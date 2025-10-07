Rimini crisi senza fine | nuova penalizzazione Deferita anche la Ternana

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto il -1 ai romagnoli a causa della mancata presentazione entro l'8 agosto della fideiussione integrativa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rimini, crisi senza fine: nuova penalizzazione. Deferita anche la Ternana

Rimini in crisi, non solo le spiagge: anche gli hotel sono vuoti. E gli albergatori abbassano i prezzi: «Siamo in sofferenza»

Crisi con la Francia e Regionali, l’incrocio tra Meloni e Salvini al meeting di Cl a Rimini

Crisi Rimini, il campionato è già nel caos

Grifo, crisi senza fine: anche la Pianese passa al Curi (0-1) | Pagelle. Non c'è fine alla crisi del Perugia, che perde ancora al Curi e si ritrova in fondo alla classifica, davanti al Rimini a -4 per la penalizzazione. Una sconfitta meritata, come del resto le altre, frutto

Rimini, promesse e debiti senza fine. La Gaiofana resta un affare sospeso - Tante le risposte che Giusy Anna Scarcella deve dare agli appassionati del calcio riminese. Secondo ilrestodelcarlino.it

Rimini, cronaca di una crisi calcistica con 11 punti di penalizzazione: «Lo sfratto dallo stadio e i dubbi da lady Scarcella all'ex di Valeria Marini» - Nell’immaginario collettivo il calcio di provincia è fatto di sogni e di sudore, e di favole quando va di lusso. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it