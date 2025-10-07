Rimborsi al Comune il pm non fa appello | l?assoluzione del sindaco Bitetti ora diventa definitiva

La procura non presenta appello. E così la sentenza di assoluzione del sindaco Piero Bitetti e di altri sei imputati diventa irrevocabile. Si chiude definitivamente, quindi, il procedimento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

