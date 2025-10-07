Rimane ferita in modo permanente dopo il parto | l' Asp paga 141mila euro

Subisce danni permanenti dopo il parto per malasanità, l'Asp paga una somma per evitare che la vicenda finisca in tribunale. L'azienda sanitaria ha versato 141.737 euro per sottoscrivere un accordo transattivo che chiude la vicenda senza ulteriori conseguenze legali.L'azione legale dell'ex. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

