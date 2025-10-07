Rigenerazione ambientale A Fabbriche ’’rinasce l’allevamento di trote

Fabbriche (Lucca), 7 ottobre 2025 – Una nuova fase di riscoperta delle storiche tradizioni del territorio della Garfagnana si apre con l’iniziativa di un progetto di rigenerazione urbana, nell’ottica più attuale dello sviluppo sostenibile. L’iniziativa riguarda il comune di Fabbriche di Vergemoli, interessato dalla rigenerazione, l’ammodernamento e la successiva riapertura di un vecchio impianto di allevamento di trote, per un investimento di circa un milione di euro. Si tratta di un vecchio impianto di allevamento in disuso da anni, acquisito e inglobato a una struttura già esistente del comune di Gallicano, anche questa ormai chiusa e abbandonata da anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

