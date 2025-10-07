Rientrano ultimi attivisti della Flotilla esplode la gioia a Fiumicino con cori bandiere e kefiah – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2025 Tanti amici e familiari ad attendere gli ultimi attivisti della Flotilla rilasciati da Israele al loro rientro a Fiumicino per abbracciarli fra bandiere palestinesi, kefiah e cori. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

