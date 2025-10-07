Ridley Scott contro Hollywood | Stiamo affogando nella mediocrità

Il famoso regista Ridley Scott lamenta l’attuale modello di business più popolare di Hollywood e la mediocrità diffusa dei film che vengono prodotti. Il regista di Alien e Il gladiatore è un’autorità rispettata su ciò che rende un film di qualità. Tuttavia, rivela che in questo momento si è dedicato principalmente a rivedere i propri film, anziché scoprirne di nuovi. Durante un’intervista al BFI Southbank di Londra domenica, Scott ha commentato la rapida produzione di contenuti che sono, nella migliore delle ipotesi, scadenti: “ La quantità di film che vengono realizzati oggi, letteralmente a livello globale, è di milioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

