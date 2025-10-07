ricoverato emanuele ragnedda il femminicida di cinzia pinna avrebbe tentato il suicidio

È ricoverato nel reparto protetto dell’ospedale civile di Sassari Emanuele Ragnedda, 41 anni, l’imprenditore vitivinicolo di Arzachena che a settembre aveva confessato l’omicidio di Cinzia Pinna, la compagna di 33 anni originaria di Castelsardo. L’uomo, secondo quanto trapela da fonti investigative, avrebbe tentato di togliersi la vita nel carcere di Bancali, dove era detenuto in attesa di processo. Emanuele Ragnedda e il tentato suicidio in cella. Nella notte tra lunedì e martedì, Ragnedda è stato soccorso d’urgenza dopo essersi procurato ferite autoinflitte. Trasferito in ambulanza all’ospedale di Sassari, è ora sotto stretta sorveglianza dei medici e degli agenti di polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

