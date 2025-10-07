Ricostruzione a Ischia | arrivano altri sette milioni di euro

Napolitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati firmati, oggi, dal commissario straordinario per la Ricostruzione sull'isola d'Ischia, Giovanni Legnini, dieci nuovi decreti di concessione contributo, per un valore complessivo superiore ai 7 milioni di euro. Di questi, sette decreti riguardano gli interventi di ricostruzione privata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricostruzione - ischia

Ischia, ricostruzione degli immobili danneggiati: nominati i primi due commissari ad acta

Ricostruzione a Ischia, Massimo Salzano De Luna e Massimo Del Giudice commissari ad acta

Ischia, arriva il via libera della Regione alla ricostruzione

ricostruzione ischia arrivano setteSisma e frana a Ischia, contributi per oltre 7 milioni di euro - Sono stati firmati, oggi, dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione sull’isola d’Ischia, Giovanni Legnini, dieci nuovi decreti di concessione contributo, per un ... Scrive msn.com

Controlli ricostruzione a Ischia, rinnovato protocollo con Anac - Celerità nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica e ricostruzione a Ischia, ma anche trasparenza e rispetto della legalità. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ricostruzione Ischia Arrivano Sette