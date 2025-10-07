Ricordiamo i cristiani che sconfissero l’islam
La grande lezione della battaglia di Lepanto, combattuta il 7 ottobre 1571, e la jihad dei giorni nostri. 🔗 Leggi su Laverita.info
Ricordiamo l'appuntamento di domani! Sabato 20 settembre, all'anfiteatro romano di Roselle, parco archeologico, alle ore 17.00, sarà la volta del "Libro di Ipazia" del grande poeta Mario Luzi, sul personaggio della filosofa e scienziata uccisa dai cristiani nel - facebook.com Vai su Facebook
Alla preghiera ecumenica a San Paolo Fuori le Mura, presieduta da #PapaLeoneXIV, ricordiamo i 1624 martiri cristiani del nuovo millennio. Tra loro, il beato #floribertbwanachui . Per approfondire la sua figura: http://bit.ly/47IkaIs @vaticannews_it @oss_rom - X Vai su X