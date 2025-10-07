Riconoscimento speciale per I bambini di Gaza del poeta e scrittore Montefalcone di Lanciano
Il poeta e scrittore Bruno Montefalcone, originario di Lanciano, già vincitore del prestigioso premio Quasimodo 2024, ha vinto il premio speciale “Pegaso” con la sua poesia “I bambini di Gaza” nell’ambito del prestigioso premio accademico internazionale di Letteratura Contemporanea L.A. Seneca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
