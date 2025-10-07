Richard Gere | Non devono più esserci leader come Trump se vogliamo un mondo pacifico in cui vivere

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Richard Gere non si nasconde e usa parole durissime per parlare di Trump e Netanyahu, mettendo in luce il fatto che il loro essere "avidi, potenti e ricchi" non permette di costruire un vero futuro di pace. 🔗 Leggi su Fanpage.it

