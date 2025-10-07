Richard Gere | La Global Sumud Flotilla è un' operazione gandhiana | non violenta e mossa dall' amore I cattivi vogliono farci credere che non possiamo fare nulla ma non è vero Il messaggio del Dalai Lama può aiutarci

L’attore e attivista parla del documentario che ha prodotto per celebrare i 90 anni del Dalai Lama e riflette sul potere della voce individuale contro le ingiustizie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Richard Gere: «La Global Sumud Flotilla è un'operazione gandhiana: non violenta e mossa dall'amore. I cattivi vogliono farci credere che non possiamo fare nulla, ma non è vero. Il messaggio del Dalai Lama può aiutarci»

Dopo la pausa estiva, Fabio Fazio è tornato in onda su Nove con la 23esima edizione di Che tempo che fa. Ospite d'eccezione Richard Gere, 76 anni, invitato dal conduttore per presentare il suo nuovo film Dalai Lama - La saggezza della felcità. Prima di inizi - facebook.com Vai su Facebook

