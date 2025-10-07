Richard Gere da principe azzurro a cavaliere buzzurro della causa pro-Pal | l’intervista a Repubblica è tutt’altro che peace and love

Richard Gere, da Ufficiale e Gentiluomo e principe azzurro con le vertigini in Pretty Woman, da un po’ ormai si presenta alla platea mediatica nella veste dimessa (ma non troppo) del monaco buddista con qualche insopprimibile retaggio divistico di stampo hollywoodiano. E così, schierato malgrado l’auto-esilio spagnolo sul fronte liberal delle stelle d’oltreoceano rigorosamente anti-Trump, si presenta al pubblico mediatico dio casa nostra in versione zen, modello “cavaliere buzzurro” con tanto di lancia in resta votata alla causa immigrazionista e pacifista declinata alla retorica terzomondista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

