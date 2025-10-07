Ricerca da Silva Gilead | Bandi per circa 18 milioni hanno aiutato 5mila pazienti
'in 14 anni sostenuti 730 progetti, 63 solo nel 2025' Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - "In 14 anni sono stati più di 732 i progetti premiati, 63 solo quest'anno. Significa aver erogato per la loro realizzazione circa 18 milioni di euro. Questi progetti hanno aiutato circa 5mila pazienti". Co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: ricerca - silva
Ricerca, da Silva (Gilead): “Bandi per circa 18 milioni hanno aiutato 5mila pazienti”
Ricerca, da Silva (Gilead): "Bandi per circa 18 milioni hanno aiutato 5mila pazienti" - "In 14 anni sono stati più di 732 i progetti premiati, 63 solo quest'anno. Riporta msn.com
Ricerca: bandi Gilead per 1,3 milioni di euro - Annunciati i vincitori dei bandi del Fellowship Program e del Community Award Program per ricercatrici, ricercatori, associazioni di pazienti ... Come scrive vita.it