Ricerca cultura e territorio | al Cira una delegazione del Touring Club

Il Cira – il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali presieduto da Tommaso Edoardo Frosini – ha ospitato nella giornata di ieri una delegazione del Touring Club Italiano, composta da Annamaria Troili, Console Tci – Terra di Lavoro, insieme ad Antonella Tomeo, direttore dell’Anfiteatro Campano, e Giovanni Solino, direttore del Museo Campano. Il direttore denerale del Cira, Stefania Cantoni, ha accolto la delegazione in un incontro che si è rivelato un momento di confronto tra realtà diverse ma complementari, accomunate dalla volontà di tutelare e promuovere il territorio tra ricerca scientifica, testimonianze storiche e patrimonio artistico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it