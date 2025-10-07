Ricerca cultura e territorio | al Cira una delegazione del Touring Club
Il Cira – il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali presieduto da Tommaso Edoardo Frosini – ha ospitato nella giornata di ieri una delegazione del Touring Club Italiano, composta da Annamaria Troili, Console Tci – Terra di Lavoro, insieme ad Antonella Tomeo, direttore dell’Anfiteatro Campano, e Giovanni Solino, direttore del Museo Campano. Il direttore denerale del Cira, Stefania Cantoni, ha accolto la delegazione in un incontro che si è rivelato un momento di confronto tra realtà diverse ma complementari, accomunate dalla volontà di tutelare e promuovere il territorio tra ricerca scientifica, testimonianze storiche e patrimonio artistico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: ricerca - cultura
Cultura Alla ricerca di una visione condivisa
Scuola, cultura e ricerca scientifica: "Così sosteniamo la nostra comunità: 1.600 progetti per un futuro migliore"
Ricerca, Marti (Pres. Commissione Cultura del Senato): “Prioritario investire nel futuro del Paese”
Quotidiano di Puglia. Infraction Music · Motivation. Una settimana di cultura e ricerca ha visto impegnata la Guardia Costiera, al fianco dell’Università del Salento, negli scavi subacquei che riportano alla luce i resti di un antico porto romano. Nell’ambito del pro - facebook.com Vai su Facebook
? Dal wedding alla cultura, dalla ricerca scientifica all’arte contemporanea: ottobre è un mese ricco di eventi ed eccellenza dei nostri spazi: Palazzo degli Affari Palazzo dei Congressi Fortezza da Basso Scopri il calendario online: http://firenzefiera.it/e - X Vai su X
Aerospazio, intesa tra Cira e Leonardo: rafforzata la cooperazione nella ricerca - In occasione dell'International Airshow di Farnborough 2024, il Cira Centro Italiano Ricerche Aerospaziali e Leonardo hanno ... Scrive ilmattino.it
Ricerche aerospaziali, memorandum d'intesa Cira- Dlr - Il Cira (Centro italiano ricerche aerospaziali) di Capua e l''agenzia spaziale tedesca Dlr (DeutschesZentrumfürLuft- Secondo ansa.it