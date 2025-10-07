Ricerca cultura e territorio | al Cira una delegazione del Touring Club

Ildenaro.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cira – il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali presieduto da Tommaso Edoardo Frosini – ha ospitato nella giornata di ieri una delegazione del Touring Club Italiano, composta da Annamaria Troili, Console Tci – Terra di Lavoro, insieme ad Antonella Tomeo, direttore dell’Anfiteatro Campano, e Giovanni Solino, direttore del Museo Campano. Il direttore denerale del Cira, Stefania Cantoni, ha accolto la delegazione in un incontro che si è rivelato un momento di confronto tra realtà diverse ma complementari, accomunate dalla volontà di tutelare e promuovere il territorio tra ricerca scientifica, testimonianze storiche e patrimonio artistico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricerca - cultura

Cultura Alla ricerca di una visione condivisa

Scuola, cultura e ricerca scientifica: "Così sosteniamo la nostra comunità: 1.600 progetti per un futuro migliore"

Ricerca, Marti (Pres. Commissione Cultura del Senato): “Prioritario investire nel futuro del Paese”

Aerospazio, intesa tra Cira e Leonardo: rafforzata la cooperazione nella ricerca - In occasione dell'International Airshow di Farnborough 2024, il Cira Centro Italiano Ricerche Aerospaziali e Leonardo hanno ... Scrive ilmattino.it

Ricerche aerospaziali, memorandum d'intesa Cira- Dlr - Il Cira (Centro italiano ricerche aerospaziali) di Capua e l''agenzia spaziale tedesca Dlr (DeutschesZentrumfürLuft- Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Cultura Territorio Cira