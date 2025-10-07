Ricerca bandi Gilead infettivologo Andreoni | Da Fellowship Program forte impatto su pazienti

(Adnkronos) – "Il bando Fellowship Program ha dimostrato una grande rilevanza delle ricerche proposte. Scegliere le 32 vincitrici è stato quanto mai complicato per la Commissione. Ho avuto la sensazione di partecipare a un piccolo progresso nel campo della medicina. Sono ricerche che avranno un forte impatto sulla vita dei pazienti". Lo ha detto Massimo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com