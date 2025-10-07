Ricerca | bandi Gilead 1,3 milioni a 63 progetti per la salute del Paese
(Adnkronos) – Sono stati annunciati oggi a Milano i progetti vincitori della 14esima edizione dei bandi Gilead – Fellowship e Community Award Program – che, grazie ai fondi stanziati per le 2 iniziative, saranno avviati nei prossimi 12 mesi. I 63 progetti di carattere medico-scientifico e socio-assistenziale nelle aree delle patologie infettive, oncologiche, epatiche ed . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ricerca - bandi
Innovazione, ricerca, formazione, energia: al via i nuovi bandi del Fesr Sicilia
Amia alla ricerca di autisti: online i bandi per una sessantina di assunzioni
La ricerca tecnologica, il mercato e le sue nuove sfide. La Regione Marche lancia bandi per 11milioni di euro
La Regione, con l'assessorato alle Attività produttive, avvia una serie di bandi er imprenditoria, ricerca e digitalizzazione - facebook.com Vai su Facebook
Scopri i bandi per Innovazione, ricerca e sviluppo !! - X Vai su X
Ricerca, bandi Gilead, infettivologo Andreoni: “Da Fellowship Program forte impatto su pazienti” - "Il bando Fellowship Program ha dimostrato una grande rilevanza delle ricerche proposte. Scrive cn24tv.it
Ricerca: bandi Gilead, premiati 58 progetti su malattie infettive, oncologiche ed ematologiche - Nuove storie di ricerca, assistenza e solidarietà prenderanno vita nei prossimi 12 mesi grazie ai 58 progetti premiati oggi a Milano alla 13esima edizione di ... Riporta notizie.tiscali.it