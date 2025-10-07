Riccione inaugurato il nuovo Cau | orari e quali malattie si curano
Riccione (Rimini), 7 ottobre 2025 — È una porta sempre aperta sulla salute quotidiana, un punto d’incontro tra le persone e la sanità territoriale. A Riccione è stato inaugurato il Centro di assistenza e urgenza (Cau), la nuova struttura ad accesso libero sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, che arricchisce la rete dei servizi dell’Ausl Romagna. Il centro, operativo dal primo ottobre in viale Formia 14, accanto all’ ospedale Ceccarini, rappresenta un ulteriore passo nel potenziamento dell’assistenza territoriale, “un percorso — ha spiegato il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori — che completa la rete locale e dà risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: riccione - inaugurato
Anche Riccione ha il suo Cau, inaugurato il centro con equipe medico-infermieristica attiva 7 giorni su 7
Ieri abbiamo inaugurato il nuovo Brunch del Weekend ed ecco già un eccellente feedback! Vi aspettiamo il prossimo fine settimana al Nautico con il nostro Brunch: ogni Sabato e ogni Domenica, dalle 7 alle 13, incluso nel soggiorno per chi prenota direttamen - facebook.com Vai su Facebook
Il 1° ottobre apre il CAU di Riccione - "Un ulteriore, fondamentale, tassello nel percorso di potenziamento e rafforzamento della sanità territoriale, nonché dell’ottimizzazione dei servizi sanitari ... Secondo chiamamicitta.it
Sanità. Anche a Riccione apre il CAU: sarà operativo dalle 8 alle 20 - Mercoledì primo ottobre aprirà in viale Formia 14, nella palazzina adiacente all’ospedale Ceccarini. Come scrive msn.com