Riccione inaugurato il nuovo Cau | orari e quali malattie si curano

Riccione (Rimini), 7 ottobre 2025 — È una porta sempre aperta sulla salute quotidiana, un punto d’incontro tra le persone e la sanità territoriale. A Riccione è stato inaugurato il Centro di assistenza e urgenza (Cau), la nuova struttura ad accesso libero sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, che arricchisce la rete dei servizi dell’Ausl Romagna. Il centro, operativo dal primo ottobre in viale Formia 14, accanto all’ ospedale Ceccarini, rappresenta un ulteriore passo nel potenziamento dell’assistenza territoriale, “un percorso — ha spiegato il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori — che completa la rete locale e dà risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

