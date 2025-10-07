Ricci e il ricordo di Aimo Moroni | Quando venne a Striscia a spiegare il risotto al Gabibbo

Repubblica.it | 7 ott 2025

Il padre di Striscia: “Io e Beppe Grillo andavamo a pranzo da lui, divenne la mensa di Drive In perché ti faceva mangiare sano ma in modo gustoso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

