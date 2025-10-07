Ricci e il ricordo di Aimo Moroni | Quando venne a Striscia a spiegare il risotto al Gabibbo

Il padre di Striscia: “Io e Beppe Grillo andavamo a pranzo da lui, divenne la mensa di Drive In perché ti faceva mangiare sano ma in modo gustoso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ricci e il ricordo di Aimo Moroni: “Quando venne a Striscia a spiegare il risotto al Gabibbo”

In questa notizia si parla di: ricci - ricordo

Addio a Giorgio Armani, il ricordo dei cestisti teatini Ricci e Mancinelli

Una serata tra memoria, motori e fratellanza. Reunion dei piloti aquilani dagli anni ’70 a oggi nel ricordo di Franco Ricci, Sergio Abbandonato, Roberto “Bobò” Mariani, Totò Milanese. Vai su Facebook

Di questo Ricci mi ricordo solo che ha subito un'indagine di recente. Ma si sarà trattato della solita "giustizia ad orologeria", come diceva la buon'anima del Cavaliere, del quale oggi festeggiamo il compleanno postumo. - X Vai su X

Morto Aimo Moroni, lo chef Alessandro Negrini: «Sapeva incitare e lasciarti spazio. L'ultimo ricordo? Tre mesi fa ha cucinato trippa per tutta la brigata» - Lo chef, alla guida della cucina de «Il Luogo di Aimo e Nadia» e delle altre insegne del gruppo con Fabio Pisani: «Trasmetteva il suo sapere in maniera silenziosa, umana» ... Secondo corriere.it

Addio ad Aimo Moroni, il cuoco che ha rivoluzionato la cucina milanese con "Il Luogo di Aimo e Nadia" - È morto Aimo Moroni, pioniere della cucina italiana e anima de “Il Luogo di Aimo e Nadia”. Come scrive msn.com