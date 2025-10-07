Riccardo Sassara scomparso da Roma i genitori | Aiutateci potrebbe trovarsi in pericolo

I genitori di Riccardo Sassara hanno lanciato un appello tramite Penelope Odv per ritrovare il 17enne: "Aiutateci, potrebbe trovarsi in pericolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

