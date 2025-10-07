Riccardo Muti ritorna al Teatro La Fenice di Venezia

Riccardo Muti ritorna al Teatro La Fenice: l’osannato maestro napoletano sarà di nuovo sul podio lagunare, alla testa dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, in un concerto che avrà luogo nella Sala grande di Campo San Fantin, giovedì 9 ottobre alle ore 20.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

