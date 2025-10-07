Riccardo Muti ritorna al Teatro La Fenice di Venezia
Riccardo Muti ritorna al Teatro La Fenice: l’osannato maestro napoletano sarà di nuovo sul podio lagunare, alla testa dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, in un concerto che avrà luogo nella Sala grande di Campo San Fantin, giovedì 9 ottobre alle ore 20.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: riccardo - muti
Buon compleanno Riccardo Muti, Massimo Cellino, Max Giusti…
Riccardo Muti dirige l’Orchestra Luigi Cherubini in tre concerti speciali
L'Orchestra giovanile Cherubini guidata da Riccardo Muti parte per un tour che attraversa l'Italia
Riccardo Muti ritorna il 9 ottobre 2025 al Teatro La Fenice. Molte le presenze del maestro a Venezia: è stato lui a dirigere il concerto della riapertura del 2003, dopo l'incendio che distrusse il teatro #ANSA - X Vai su X
Domenica 5 ottobre a Como, Riccardo Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: in programma l’Ouverture Coriolano e la Settima Sinfonia di Beethoven, insieme al Concerto per flauto di Mozart. Poi: • Martedì 7 ottobre – Teatro Valli, Reggio Emilia • Gi Vai su Facebook
Riccardo Muti ritorna al Teatro La Fenice di Venezia - Riccardo Muti ritorna al Teatro La Fenice: l’osannato maestro napoletano sarà di nuovo sul podio lagunare, alla testa dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, in un concerto che avrà luogo nella Sala ... Lo riporta veneziatoday.it
Riccardo Muti torna al teatro La Fenice di Venezia dopo 4 anni - Riccardo Muti ritorna al Teatro La Fenice: il maestro sarà di nuovo sul podio lagunare, alla testa dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, in un ... Come scrive corriereromagna.it