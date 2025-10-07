Riaperto a Gorizia il riqualificato PalaBigot

Riaperto il PalaBigot, reso più moderno, accogliente e funzionale dopo gli importanti lavori di riqualificazione a cui è stato sottoposto. Il palazzetto di via delle Grappate avrà una vocazione polifunzionale. Nel rinnovato impianto saranno 3.743 i posti per gli eventi sportivi, 4.314 quelli per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Riapre il PalaBigot a Gorizia, più moderno, accogliente e funzionale dopo gli imponenti lavori di riqualificazione a cui è stato sottoposto.

