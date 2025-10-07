Riaperto a Gorizia il riqualificato PalaBigot
Riaperto il PalaBigot, reso più moderno, accogliente e funzionale dopo gli importanti lavori di riqualificazione a cui è stato sottoposto. Il palazzetto di via delle Grappate avrà una vocazione polifunzionale. Nel rinnovato impianto saranno 3.743 i posti per gli eventi sportivi, 4.314 quelli per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: riaperto - gorizia
Ha riaperto il Museo della Grande Guerra a Gorizia
GORIZIA - Il 28enne italiano, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Spagna, è stato individuato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile in via Trieste. https://ilgoriziano.it/articolo/ricercato-in-europa-per-truffa-arrestato-a-gorizia-durante - X Vai su X
Info e Contatti:? Giorgine Moda? Via Gorizia 99? Piovene Rocchette? +39 373 877 8624? #shooting #giorginemoda #lookoftheday #vicoloofficial #haveone_official #kontatto #ovyebycristinalucchi #vicolo #piovenerocchette #thiene #schio #m - facebook.com Vai su Facebook
Gorizia, riaperto dopo la riqualificazione il PalaBigot - Riapre il PalaBigot a Gorizia, più moderno, accogliente e funzionale dopo gli imponenti lavori di riqualificazione a cui è stato sottoposto. Segnala rainews.it