Riaperta la chiesa nel centro storico di San Giovanni Teatino FOTO
È stata riaperta al culto la chiesa di San Giovanni Evangelista, nel centro storico di San Giovanni Teatino. Lunedì sera la celebrazione officiata dall’arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte con il parroco mons. Massimo D'Angelo e don Guido.L'edificio era stato chiuso all'inizio del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
