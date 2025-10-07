Revocata la confisca di 100 milioni a Giuseppe Ferdico re dei detersivi di Palermo | Nel mio calvario giudiziario ho perso tutto

«In questa terribile vicenda ho perso tutto. Ho perso mia moglie dalla quale mi sono separato, la mia famiglia, tanti amici che mi hanno abbandonato, le mie aziende. Dopo oltre 40 anni di lavoro in una mattinata sono rimasto senza casa, senza soldi, senza niente». Lo dice l'imprenditore palermitano Giuseppe Ferdico, 69 anni, detto il "re» dei detersivi per i numerosi market in cui vendeva soprattutto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

