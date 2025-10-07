Revocata la confisca da 100 milioni al re dei detersivi di Palermo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo 13 anni si chiude il caso dell’imprenditore Giuseppe Ferdico. Dopo oltre tredici anni di battaglie giudiziarie, si è conclusa definitivamente la vicenda che aveva coinvolto Giuseppe Ferdico, noto come il “re dei detersivi” di Palermo. La Corte d’appello di Caltanissetta, sezione Misure di prevenzione, ha disposto la restituzione di beni per un valore complessivo di 100 milioni di euro, precedentemente confiscati all’imprenditore. Beni restituiti dopo un lungo percorso giudiziario. La decisione, presieduta dal giudice Marco Sabella, è diventata definitiva, poiché la Procura di Caltanissetta non ha presentato ricorso in Cassazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

