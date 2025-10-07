Revenge porn per la Cassazione è tale anche inviare video presi da Onlyfans

Wired.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione conferma la condanna a un giovane pavese che aveva diffuso a terzi un video erotico già pubblicato su Onlyfans perché “il consenso non vale fuori dal contesto”. 🔗 Leggi su Wired.it

