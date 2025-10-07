Retribution: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Retribution è il film in onda questa sera, 7 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta del remake del film spagnolo del 2015 Desconocido – Resa dei conti. Vediamo insieme la trama e il cast. Trama. Segue la storia di Matt Turner (Liam Neeson), padre di famiglia e uomo d’affari americano che vive a Berlino. In un giorno come tanti, Matt finisce per ritrovarsi vittima di un terribile ricatto. Mentre è in macchina con i suoi figli, riceve una telefonata da uno sconosciuto che lo obbliga a eseguire una serie di comandi altrimenti l’ordigno piazzato sotto i sedili della sua macchina esploderà. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Retribution: tutto quello che c’è da sapere sul film