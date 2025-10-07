Reti e stuoie in fibra di cocco per trattenere le frane

Le ferite degli eventi del maggio 2023, tra alluvione e frane, sono ancora presenti sul territorio cesenate. La zona collinare è attraversata da numerosi cedimenti nelle scarpate stradali, con conseguente instabilità dei pendii e un elevato rischio di frane improvvise che potrebbero causare gravi interruzioni della viabilità. Per fronteggiare queste criticità, l’Ufficio progettazione ed esecuzione lavori del servizio infrastrutture del Comune ha redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica relativo a un intervento prioritario di messa in sicurezza, corrispondente a un investimento comunale complessivo di centomila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reti e stuoie in fibra di cocco per trattenere le frane

In questa notizia si parla di: reti - stuoie

Reti e stuoie in fibra di cocco per trattenere le frane - Le ferite degli eventi del maggio 2023, tra alluvione e frane, sono ancora presenti sul territorio cesenate. Riporta ilrestodelcarlino.it

Taranto, rete di fibra di cocco per trattenere le polveri: ok dalla Procura - Una rete in fibra di cocco per trattenere le polveri delle collinette ecologiche del quartiere Tamburi. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it