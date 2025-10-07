Brutte notizie per l’allenatore salentino: l’infortunio di un pilastro dei campioni d’Italia è più serio del previsto. La vittoria contro il Genoa ha consentito al Napoli di restare in testa alla classifica, seppur in coabitazione con la Roma. Il successo sui rossoblù, però, non ha portato solo buone notizie ai partenopei. Antonio Conte è stato costretto a sostituire anzitempo Stanislav Lobotka e Matteo Politano a causa di problemi muscolari. Napoli, un mese di stop per Lobotka. Il centrocampo slovacco ha dovuto alzare bandiera bianca già sul finire della prima frazione di gioco, sostituito da Billy Gilmour. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Resterà fuori un mese”, arrivano aggiornamenti sull’infortunio: doccia gelida per Conte