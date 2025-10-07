Resta incastrato col braccio nel macchinario | gravissimo operaio 34enne
Grave incidente sul lavoro nella mattinata di martedì 7 ottobre a Usmate Velate, nell'azienda Eur Acciai specializzata nel commercio di prodotti siderurgici. A essere rimasto coinvolto è un uomo di 34 anni.L'incidente e i soccorsiL'incidente è accaduto poco prima delle 10.30. Immediato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Grave incidente sul lavoro: operaio ferito a un braccio in un macchinario - La zona dello stabilimento è stata temporaneamente isolata per consentire agli ispettori dell’Ats e ai Carabinieri di ricostruire le cause dell’incidente. mbnews.it scrive
In Brianza terzo grave infortunio sul lavoro in tre giorni. Operaio resta incastrato in un macchinario - Vimercate (Monza e Brianza), 10 settembre 2025 – Mentre i sindacati preparano una manifestazione, a Monza, contro le morti sul lavoro, in Brianza si consuma l’ennesimo dramma. Scrive ilgiorno.it