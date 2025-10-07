Repubblica Centrafricana-Ghana Qualificazioni Mondiali Africa 08-10-2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
La sfida tra Repubblica Centrafricana e Ghana si svolgerà allo Stade d’Honneur de Meknes, in Marocco. La nazionale di casa, impossibilitata a ospitare partite in patria a causa dell’assenza di uno stadio omologato, ha scelto il Marocco come base per le qualificazioni. La classifica del Gruppo I ci dice che la nazionale ospite è a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
