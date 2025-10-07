Una delle sfide più interessanti di questo turni delle qualificazioni ai Mondiali è senza dubbio quella in programma alla Fortuna Arena di Praga fra Repubblica Ceca e Croazia, all’interno del gruppo L. Queste due formazioni sono entrambe al comando con 12 punti e si giocano di fatto uno scontro diretto per il vertice del raggruppamento, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rep. Ceca-Croazia (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici