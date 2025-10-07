Reni in salute ecco i due esami da fare dopo i 50 anni secondo i nefrologi
(Adnkronos) – L'Oms solo pochi mesi fa ha ribadito che la salute renale è considerata una priorità nell'agenda sulle malattie cronico-degenerative. "C'è un peggioramento globale della salute dei reni con +37% pazienti in dialisi, ed è previsto che la malattia diventi nel 2025 la terza causa di morte. Questo perché è aumentata l'incidenza dell'obesità, del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: reni - salute
Sanità, Giuliano (UGL Salute): “È il momento di un colpo di reni per risollevare il SSN
Caldo e salute dei reni: perché d’estate il rischio aumenta? Cosa fare
Come mantenere i reni «giovani» il più a lungo possibile. Le 8 regole d'oro per tenerli in salute - facebook.com Vai su Facebook
Reni in salute, ecco i due esami da fare dopo i 50 anni secondo i nefrologi - (Adnkronos) – L’Oms solo pochi mesi fa ha ribadito che la salute renale è considerata una priorità nell’agenda sulle malattie cronico- Si legge su sassarinotizie.com
I reni: teniamoli in salute. I consigli per farli vivere bene il più a lungo possibile - Alimentazione e corretti stili di vita possono allontanare la malattia renale cronica. Scrive repubblica.it