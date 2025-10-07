Reni in salute ecco i due esami da fare dopo i 50 anni secondo i nefrologi

(Adnkronos) – L'Oms solo pochi mesi fa ha ribadito che la salute renale è considerata una priorità nell'agenda sulle malattie cronico-degenerative. "C'è un peggioramento globale della salute dei reni con +37% pazienti in dialisi, ed è previsto che la malattia diventi nel 2025 la terza causa di morte. Questo perché è aumentata l'incidenza dell'obesità, del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com