Reni in salute ecco i due esami da fare dopo i 50 anni secondo i nefrologi

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'Oms solo pochi mesi fa ha ribadito che la salute renale è considerata una priorità nell'agenda sulle malattie cronico-degenerative. "C'è un peggioramento globale della salute dei reni con +37% pazienti in dialisi, ed è previsto che la malattia diventi nel 2025 la terza causa di morte. Questo perché è aumentata l'incidenza dell'obesità, del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reni - salute

Sanità, Giuliano (UGL Salute): “È il momento di un colpo di reni per risollevare il SSN

Caldo e salute dei reni: perché d’estate il rischio aumenta? Cosa fare

reni salute due esamiReni in salute, ecco i due esami da fare dopo i 50 anni secondo i nefrologi - (Adnkronos) – L’Oms solo pochi mesi fa ha ribadito che la salute renale è considerata una priorità nell’agenda sulle malattie cronico- Si legge su sassarinotizie.com

reni salute due esamiI reni: teniamoli in salute. I consigli per farli vivere bene il più a lungo possibile - Alimentazione e corretti stili di vita possono allontanare la malattia renale cronica. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Reni Salute Due Esami