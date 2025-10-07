Renault 5 Turbo 3E incontro ravvicinato con l’elettrica nata per i drift

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trazione posteriore, motori nelle ruote e 540 Cv di potenza per una piccola arrabbiatissima a tiratura limitata che sembra nata per derapare. Solo 1.980 esemplari previsti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

renault 5 turbo 3e incontro ravvicinato con l8217elettrica nata per i drift

© Gazzetta.it - Renault 5 Turbo 3E, incontro ravvicinato con l’elettrica nata per i drift

In questa notizia si parla di: renault - turbo

Debutta in Italia la Renault 5 Turbo 3E ispirata ai rally anni ’80

Renault 5 Turbo 3E debutta in Italia. La supercar compatta elettrica presentata a Milano

Debutta in Italia Renault 5 Turbo 3E

renault 5 turbo 3eRenault 5 Turbo 3E (2027): l'elettrica da 555 CV debutta sulle strade della Corsica [Foto Spia] - Renault ha scelto la Corsica per un motivo preciso: celebrare il 40° anniversario del trionfo di Jean Ragnotti e Pierre Thimonier al Tour de Corse del 1985, ottenuto al volante della mitica R5 Maxi ... automoto.it scrive

Renault 5 Turbo 3E: la nuova generazione della leggendaria Renault 5 Turbo 1980 - La R5 Turbo 3E non è solo una mera idea; del resto, le conversazioni su come trasformare questo concetto in realtà non sono nuove. Come scrive assodigitale.it

Cerca Video su questo argomento: Renault 5 Turbo 3e